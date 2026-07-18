Market Saldırısında 2 Tutuklama - Son Dakika
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Market Saldırısında 2 Tutuklama

Market Saldırısında 2 Tutuklama
18.07.2026 13:59
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Eyüpsultan'da bir markete düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da bir markete silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmada, marketi işleten kişinin şüpheliler tarafından daha önce tehdit edildiği, silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Olay, 15 Temmuz'da Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Bir markete 3 şüpheli tarafından silahla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede marketin kepenk kısmına mermilerin isabet ettiğini tespit etti. Olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ÖNCE TEHDİT ETTİLER, SONRA ATEŞ AÇTILAR

Yürütülen soruşturmada, market işleten kişinin daha önce tehdit edildiği, silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, saldırının şüphelileri olduğu belirlenen A.S. (20), A.Ü.A. (18) ile aracı kullandığı tespit edilen O.G. (35), olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. serbest bırakılırken, A.S. ile A.Ü.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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