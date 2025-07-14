Market Tartışması Kanlı Bitti

Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde bir markette çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli ormanda yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. (34) ile N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.'ya (14) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.