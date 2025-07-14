Olay, saat 21.30 sıralarında Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. (34) ile N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., yanında bulunan tabancayla N.A. ve E.A.'ya (14) ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli ormanda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Market Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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