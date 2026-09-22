Marles, Hong Kong'a giden F-35 parçalarına ABD'yle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Marles, Hong Kong'a giden F-35 parçalarına ABD'yle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı

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F-35 parçalarının Hong Kong'a yanlışlıkla gönderilmesiyle ilgili Avustralya Savunma Bakanı Marles, ABD ile soruşturma yürüttüklerini duyurdu. Parçalarda hassas teknoloji bulunmadığı güvencesini paylaşan Marles, sürecin ABD ve Lockheed Martin tarafından yönetileceğini aktardı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD'ye ait F-35 savaş uçaklarına ait bazı parçaların yanlışlıkla Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderildiğini ve bu duruma ilişkin ABD ile soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

ABC News'un haberine göre Marles, Politico'nun F-35 parçalarının Avustralya'dan yanlışlıkla Hong Kong'a gönderildiğine ilişkin haberine dair açıklama yaptı.

Marles, hükümetinin olaydan haberdar olduğunu ve ABD ile F-35'in üreticisi Lockheed Martin'in yürüttüğü soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Avustralya tarafında yaşananları ayrıntılı şekilde incelediklerini kaydeden Marles, söz konusu parçaların hassas teknoloji içermediği yönünde güvence bulunduğunu ifade etti.

Marles, "Anladığım kadarıyla burada hassas ekipman veya hassas parçalardan söz etmiyoruz." diyerek olayın nihai olarak ABD ve Lockheed Martin tarafından yönetileceğini aktardı.

F-35 programı kapsamında yedek parçaların ortak kullanıldığı yedi ülkeden biri konumunda olan Avustralya'nın 72 F-35 savaş uçağından oluşan filosu bulunuyor.

F-35 parçaları ABD'ye gönderilecekti

Politico'nun 18 Eylül'de yayımladığı haberde, aralarında radara karşı dayanıklı teknolojiye sahip kokpit kanopisinin de bulunduğu F-35 parçalarından oluşan bir sevkiyatın, yılın başlarında Avustralya'dan ayrıldıktan sonra beklenmedik şekilde Hong Kong'a gönderildiği iddia edilmişti.

Haberde, parçaların ABD'ye gönderilmesi gerekirken Lockheed Martin'in "üçüncü bir şirket" aracılığıyla sevkiyatı gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Sevkiyatın nasıl ve neden Hong Kong'a yönlendirildiği henüz netlik kazanmazken, Politico'ya konuşan kaynaklar, olayın ardından ABD Kongresinin, savaş uçağı sisteminin kritik bileşenlerinin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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