Marmara Bölgesi'nde 308 Milyon Dolar İhracat

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 308 milyon 672 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bölgede en çok ihracat 276 milyon 663 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Kırklareli 22 milyon 66 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 9 milyon 943 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Bölgeden 251 milyon 245 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörü, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.