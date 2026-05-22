Marmara'da Bayram Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara'da Bayram Yağışı Bekleniyor

Marmara\'da Bayram Yağışı Bekleniyor
22.05.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altında olacağını açıkladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin, yağışlı havanın etkisi altında olmasının beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bölge genelinin yağışlı, 25 Mayıs Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendirilirken, bayram süresince bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, hafta sonu ve bayramın 2 ve 3'üncü günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (26 Mayıs Salı), bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1'inci günü (27 Mayıs Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bayramın 2'nci günü (28 Mayıs Perşembe) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 3'üncü günü (29 Mayıs Cuma) bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, bayramın 4'üncü günü (30 Mayıs Cumartesi) Trakya'nın batısı (Edirne ve Kırklareli) dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.

İstanbul için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

"Salı 14 ila 16/23 ila 25, çarşamba 13 ila 15/20 ila 22, perşembe 15 ila 17/19 ila 21, cuma 14 ila 16/18 ila 20, cumartesi 13 ila 15/18 ila 20 derece."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'da Bayram Yağışı Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:56:53. #7.13#
SON DAKİKA: Marmara'da Bayram Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.