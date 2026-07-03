MARMARA Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmara'da Makine Arızası: Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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