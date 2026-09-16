Marmara\'daki gemi kazasında hayatını kaybeden kaptan Yaşar Kayhan İskenderun\'da defnedildi

Marmara Denizi'nde "Alsu" isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan kuru yük gemisi "Tuğberk İmamoğlu"nun birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren 68 yaşındaki Kayhan'ın 14 Eylül'de denizden çıkarılan naaşı, İskenderun ilçesindeki Karaağaç Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Kayhan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Kayhan'ın naaşı toprağa verildi.

"Hepsini tek tek bulana kadar bir ayağımız artık hep Silivri'de"

Kayhan'ın kızı Özlem Günver, cenaze sonrası gazetecilere, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Babasının mezarı olduğu için buruk sevinç yaşadıklarını dile getiren Günver, şöyle konuştu:

"Arkamızda 9 acılı ailemiz var. Onları geride bırakıp memlekete gelmek zorunda kaldık. Biliyoruz ki kalpleri bizimle. Dün defalarca konuştuk, cenazemize katılmak istediler. Asla bırakmıyoruz onları, sonuna kadar onlarla beraberiz. Babamın çıkması eminim ki onlar için çok büyük umut oldu. Onu yerine koyabilmemiz bizim için çok büyük sevinç oldu. Hepsini tek tek bulana kadar bir ayağımız artık hep Silivri'de."

Kayhan'ın damadı Özgür Günver ise sürecin başından bu yana devletin hep yanlarında olduğunu vurguladı.

Kayınbabasını bulabildikleri için şükrettiklerini belirten Günver, "Çünkü bir mezar yeri var, dua edebileceğimiz, orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz..." dedi.

Günver, diğer kazazede ailelerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Olay

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında 14 Eylül'de bulunan cenazenin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edilmişti.