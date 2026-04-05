Marmara Denizi'nde Mercan Restorasyonu Projesi
Marmara Denizi'nde Mercan Restorasyonu Projesi

05.04.2026 14:33
Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde tahrip olmuş mercanların restorasyonu için yeni projeyi duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde mercan popülasyonunu artırmak için hayata geçirilen "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Mercan Restorasyonu Pilot Projesi"ne ilişkin çalışmaları paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmaların görüntülerine yer verdi.

Paylaşımda Kurum, "Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahribata uğramış mercanların arasına sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğünce, son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak mercan türlerinde yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek için proje başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen, TVK Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin ortak yürüteceği Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyonu Pilot Projesi, iki yıl sürecek.

Projede, bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıyor.

Bu kapsamda pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor.

Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işleminin ardından mercanların her aşaması düzenli olarak takip edilecek.

Bugüne kadar 200'den fazla mercan fragmanların transplantasyonu tamamlanan ve Hayırsız Ada'daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasını sağlayacak projenin ilerleyen süreçte elde edilecek sonuçlara göre yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

