Marmara Denizi\'nde Müsilaj: Kocaeli Başkanı İmamoğlu\'nu Hedef Aldı

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Müsilajın yeniden görüldüğü Marmara Denizi'ne İBB tarafından deşarj edilen kanalizasyon görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

"Marmara ölüyor ve Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a yalan söylüyor hem Türkiye'ye yalan söylüyor"

"Şapka düşüyor, kel görünüyor ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz"

KOCAELİ - İstanbul'da dip akıntısına doğrudan deşarj edilen kanalizasyon boruları sualtı kamerasıyla görüntülendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul'dan gelen kanalizasyon suyunun Marmara'yı öldürdüğünü kaydederek, "Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yalan söylüyor. 'Arıtma tesisi yapmadın' diyorum ben buradan. Kendi döneminde başlayıp, bunlara ilave ettiği bir tane arıtma tesisi yok" dedi.

Müsilajın en büyük sebebi arıtılmadan denize bırakılan kanalizasyon suları olarak gösterilirken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, İstanbul'da dip akıntısına doğrudan deşarj edilen kanalizasyon borularını sualtı kamerasıyla görüntüledi. 'Karadeniz'e akıntıyla gidiyor' denilen kanalizasyon sularının, Marmara'yı öldürdüğüne dikkat çekildi. İstanbul'da halen günlük en az 2,5 metreküp kanalizasyon suyunun doğrudan denize deşarj edildiği belirtildi.

"Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yalan söylüyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deşarj olan kanalizasyon sularının özellikle İzmit Körfezi'ni yok ettiğini belirtti. Kocaeli'de bir damla atık suyu denize deşarj etmediklerini, dip çamur temizliği yaptıklarını ancak İstanbul'dan gelen kanalizasyon suyunun tüm bunları yok ettiğini, Marmara'yı da öldürdüğünü kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Çayı'na kanalizasyon suyu bulaştığı iddialarıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Marmara Denizi ile ilgili çağrısına "Kötü siyasetçiler" diyerek cevap verdi.

Bir süredir Marmara Denizi ile ilgili konuşmadığını hatırlatarak İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap veren Büyükakın, "Ben Marmara Denizi ile ilgili konuştukça birileri de rahatsız oluyorlar. Marmara Denizi hepimizin denizi. Marmara hepimizin. AK Partililerin, CHP'lilerin, şunun, bunun değil; hepimizin. Marmara ölüyor ve Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'a yalan söylüyor hem Türkiye'ye yalan söylüyor. 'Arıtma tesisi yapmadın' diyorum ben buradan. Bir daha söylüyorum. Yapmadı. 5 yıl boyunca yapmadı. 'Yaptım' dedikleri daha önceki dönemde inşa edilmeye başlanmış, hani var ya metro tünelleri. Bazılarını kapattı. Bunları kapatamadı, durduramadı da. Bitenler onlar. Kendi döneminde başlayıp, bunlara ilave ettiği bir tane arıtma tesisi yok. Marmara'nın bunlara çok acil ihtiyacı var. Kendisi zaman geçiriyor, zaman kaybettiriyor. Bize de kötü siyasetçi diyor. Tabii biz konuştukça masken düşüyor, rahatsız oluyorsun. Şapka düşüyor, kel görünüyor. Ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz bir heyet vardı. O heyetin incelemelerinde dediler ki bize 'eğer bugünden itibaren arıtma tesislerinin tamamı yapılırsa, bütün kanalizasyon arıtmadan geçerse Marmara'nın eski oksijen seviyesine dönmesi 5 yıl alır. 5 yılda bu iş düzelir.' O günden bu güne bir tane yapılmış arıtma tesisi yok. Varsa çık var de. Ben senden özür dileyeceğim. Yoksa sen milletten özür dile. Sen pisletmeye devam ediyorsun, biz buradan temizlemeye devam ediyoruz. Hepimiz Marmara Denizi'nin geleceğine sahip çıkmak zorundayız" dedi.