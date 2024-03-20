Marmara Denizi\'nde Yalova Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Depremde hayatını kaybeden kadın, fizyoterapistin desteğiyle adımlarını atıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazdan kurtarılan ve sol kolu ile sol bacağını kaybeden bir kadın, fizyoterapistin desteğiyle ilk adımlarını atmaya başladı. Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, ampute olan hastaların rehabilitasyonunda yardımcı oluyor ve onlara rol-model olmaya çalışıyor. Kadın, protez merkezinde tedavi gördükten sonra işe başladı ve hem tekrar yürüyebilmenin hem de mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor. Büyükardıç'ın desteğiyle ilk adımlarını atan kadın, protezinin hayatını daha aktif yaşayabilmesi için büyük bir destek olduğunu belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlusu Uzman Fizyoterapist Enver Katırcı, insanların deprem öncesindeki hayatlarına dönebilmelerini amaçladıklarını ve Büyükardıç'ın bu konuda büyük bir umut olduğunu söyledi.