Marmara Depremi'nde 17. Yıl Anması
Sakarya'da, 1999 depremi anısına sela okundu ve dua edildi.
Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında sela okundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde hafız Ahmet Gencer tarafından sela okundu.
Selanın ardından İl Vaizi Mehmet Çatallar tarafından dua edildi.
Kaynak: AA
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