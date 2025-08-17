Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."