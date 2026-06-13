Marmara Gölü'nde Doğal Yaşam İçin Uyarlara Dikkat! - Son Dakika
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Marmara Gölü'nde Doğal Yaşam İçin Uyarlara Dikkat!

13.06.2026 16:44
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Manisa'da yaban hayatı koruma amaçlı uyarılar yapıldı, kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla yaban hayatının yeniden canlandığı Marmara Gölü'nde doğal yaşamın korunması amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sulak alandaki doğal yaşamın korunmasının ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgeye tekne, bot ve benzeri araçlarla girilmemesi, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması, dronla görüntü alınmaması ve gürültü oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi.

Kaçak avcılığın yasak olduğunun aktarıldığı açıklamada, özellikle üreme ve göç dönemlerinde yaban hayatının rahatsız edilmesinin de mevzuat kapsamında yasak olduğu hatırlatıldı.

Kurallara aykırı davrananlara 5 bin 943 lira idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, kaçak avcılık veya herhangi bir usulsüzlükle karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Marmara Gölü, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Gölü'nde Doğal Yaşam İçin Uyarlara Dikkat! - Son Dakika

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