Marmara Gölü Yeniden Su Tutuyor

MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü, etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede bulunan türlerin de aralarında yer aldığı 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar, karaya oturdu; balıkçılık faaliyetleri sona erdi. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanı, bazı çiftçiler tarafından tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftçiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GÖL İÇİN 2028 HEDEFİ

Marmara Gölü'nün kurumaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan projenin ihalesi de tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyun; Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle ulaştırılması planlanıyor. Bu yıl haziran ayında inşaatına başlanması öngörülen proje kapsamında aralık ayında göle su verilmesi, 2028 yılında ise gölün tamamen dolması hedefleniyor.

GÖLÜN ZEMİNİ SU TUTTU

Diğer yandan Manisa genelinde etkili olan son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları artarken, Gediz Havzası'ndaki çay ve dereler yeniden akmaya başladı. Marmara Gölü'nü besleyen Gördes Çayı'nın da tekrar su taşımaya başlaması ile göl tabanında su birikintisi oluştu. Yağışların ardından kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.