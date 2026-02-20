Marmara Gölü Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Gölü Yeniden Su Tutuyor

20.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'daki Marmara Gölü, yağışlar sonrası kısmi dolulukla yeniden canlanmaya başladı.

MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü, etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede bulunan türlerin de aralarında yer aldığı 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar, karaya oturdu; balıkçılık faaliyetleri sona erdi. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanı, bazı çiftçiler tarafından tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftçiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GÖL İÇİN 2028 HEDEFİ

Marmara Gölü'nün kurumaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan projenin ihalesi de tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyun; Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle ulaştırılması planlanıyor. Bu yıl haziran ayında inşaatına başlanması öngörülen proje kapsamında aralık ayında göle su verilmesi, 2028 yılında ise gölün tamamen dolması hedefleniyor.

GÖLÜN ZEMİNİ SU TUTTU

Diğer yandan Manisa genelinde etkili olan son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları artarken, Gediz Havzası'ndaki çay ve dereler yeniden akmaya başladı. Marmara Gölü'nü besleyen Gördes Çayı'nın da tekrar su taşımaya başlaması ile göl tabanında su birikintisi oluştu. Yağışların ardından kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Marmara Gölü, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Gölü Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara Gölü Yeniden Su Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.