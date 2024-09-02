Marmaraereğlisi 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali - Son Dakika
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Marmaraereğlisi 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali

Marmaraereğlisi 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali

Marmaraereğlisi, 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, balıkçılara verdikleri değeri gösterdiklerini ve bu değerli mesleği sürdüren balıkçılara destek olmaktan kaçınmayacaklarını ifade ederek, bereketli bir sezon diledi.

02.09.2024 17:16  Güncelleme: 17:20
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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi, 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali'ne ev sahipliği yaptı. İlçede bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Onur Bozkurter, balıkçılara verdikleri değeri gösterdiklerini ve bu değerli mesleği sürdüren balıkçılara destek olmaktan kaçınmayacaklarını ifade ederek, bereketli bir sezon diledi.

Marmaraereğlisi, 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, balıkçılara verdikleri değeri gösterdiklerini ve bu değerli mesleği sürdüren balıkçılara destek olmaktan kaçınmayacaklarını ifade ederek, bereketli bir sezon diledi. Onur Bozkurter ve Eşi Gülşah Bozkurter, CHP İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli ve CHP İlçe Başkanı Saim Boz, sahneye çıkarak barış güvercinlerini gökyüzüne bıraktı. Başkan Bozkurter, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e inancımızla, dünyamızda artık kan akmasın, yüzler hep gülsün. Barışın sembolü olan bu beyaz güvercinleri Marmaraereğlisi'nden gönderiyorum" dedi. İzmir Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle halka barış, adalet ve huzur mesajları verildi.

Balık ekmek ikramı yapıldı

Balıkçı İskelesi'nde düzenlenen balık ekmek ikramı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 4 bin adet balık ekmek ikram edilirken, Belediye Başkanı Onur Bozkurter, CHP İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, CHP İlçe Başkanı Saim Boz, CHP Kadın Kolları ve Meclis Üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek ikramlarda bulundu.

Festival, sanatçı Betül Çağlar sahne aldı. Renkli anların yaşandığı konserde, Belediye Başkanı ve eşi de eğlenceye katılarak vatandaşlarla birlikte dans etti. Coşkulu kalabalık, müziğin ritmine kapılarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaraereğlisi 2024 Balık Avı Sezonu Açılış Festivali - Son Dakika
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