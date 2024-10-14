Marmaraereğlisi Belediye Spor, Çerkezmüsellim Spor'u 5-0 Mağlup Etti

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü, Çerkezmüsellim Spor'u 5-0 skorla mağlup etti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımız, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Taraftarlarımızla sevincimizi paylaşmak için imzalı forma çekilişi de gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, bu büyük başarıyı hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Kulüp tarafından düzenlenen imzalı forma çekilişi de taraftarlar arasında heyecanla karşılandı. Takımın, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atması bekleniyor.