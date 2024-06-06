Marmaraereğlisi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kutladı

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü sahilde düzenlediği etkinlikle kutladı.

Marmaraereğlisi sahilinde düzenlenen etkinliğe, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Hakkıcan Alçan, Belediye Koordinatörü Uğur Büyükbalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Halide Avlu, Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı ve üyeleri, Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Lisesi öğrencileri, Özel Özkaran Anaokulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Belediye Koordinatörü Uğur Büyükbalkan'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Ardından Belediye Başkan Vekili Hakkıcan Alçan, Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Belediye Çevre Mühendisi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmalar, çevre koruma bilincinin önemini vurgulamanın yanı sıra katılımcılara çevre dostu davranışların hayatlarına nasıl entegre edilebilecekleri konusunda da rehberlik etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, dans gösterileri, geri dönüşüm kıyafet defilesi ve pankart defilesi gibi çeşitli performanslar sergiledi.

Etkinlik, çöp toplama etkinliği ile sona erdi. Katılımcılar, sahilde temizlik yaparak çevreye olan duyarlılıklarını somut bir şekilde gösterdi.