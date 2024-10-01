Marmaraereğlisi'nde Eğitim Merkezi Açıldı

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Marmaraereğlisi ilçesinde Türkan Saylan Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi açıldı.

Merkezin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, ilçede öğrencilerin ders çalışmak, araştırma yapmak ve projeler üzerinde çalışmak için tercih edeceği alanlar yarattıklarını belirtti.

Öğrencilere ferah bir çalışma ortamı yarattıklarını aktaran Bozkurter, "Bu kursumuz, Türkan Saylan hocamızın eğitimde fırsat eşitliği ve aydınlık yarınlar için verdiği mücadelenin bir simgesi olacak. Veliler, pazara veya işe giderken çocuklarını güvenle merkezimize bırakabilecekler."ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ekiplerin cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hazırladıkları program kapsamında çalışmaların devam edeceğini aktaran Sarıkurt, "Hazırladığımız program dahilinde çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde ihtiyaç duyulan her yere müdahale ediyoruz. Hava şartları uygun olduğu sürece ekiplerimizin çalışmaları sürecek."ifadelerini kullandı.

Çorlu'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

Çorlu ilçesinde Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un başkanlığında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ilçenin eğitim durumu ile ilgili talep ve görüşlerini dinledi.

Yeniyol toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini anlattı.