Marmaraereğlisi'nde Kaçak Yapılara Karşı Operasyon - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Kaçak Yapılara Karşı Operasyon

Marmaraereğlisi\'nde Kaçak Yapılara Karşı Operasyon
07.07.2026 15:56
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Belediye, ruhsatsız yapılar ve konteynerler için geniş çaplı denetim ve yıkım çalışması başlattı.

Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerince ilçede kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda özellikle Yeniçiftlik ve Çeşmeli mahallelerinde yasal mevzuata aykırı şekilde yerleştirilen konteynerler, tel çitlerle çevrilen alanlar ve izinsiz yapılaşmalara karşı denetimler artırıldı.

Belediye ekipleri, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'in talimatıyla emniyet güçlerinin desteğinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda, yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı, taşınabilir konteynerler ve benzeri yapılar vinç yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurter, belediyenin kişilere değil, mevzuata aykırı uygulamalara karşı mücadele verdiğini belirtti.

Kanunlar, yönetmelikler ve şehircilik kurallarının gereğini yerine getirdiklerini aktaran Bozkurter, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız konteynerlere, kaçak yapılara ve izinsiz çevrelemelere mevzuat izin vermiyor. Bizim görevimiz de bu kuralları uygulamak ve ilçemizin düzenli gelişimini sağlamaktır. Marmaraereğlisi'nin geleceğini korumak, tarım alanlarını ve doğal yapıyı muhafaza etmek adına kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz yummayacağız."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde Kaçak Yapılara Karşı Operasyon - Son Dakika

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