Marmaraereğlisi Altyapı Çalışmaları Sürüyor... Yeniçiftlik Etabında Yüzde 50 Seviyesine Ulaşıldı

22.05.2026 12:05  Güncelleme: 13:47
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından Marmaraereğlisi'nde yürütülen modern kanalizasyon altyapı projesinde Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki 11 bin metrelik hattın 5 bin 500 metresi tamamlandı. Çalışmalarda yüzde 50 seviyesine ulaşılırken, bölgedeki fosseptik ve vidanjör kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından Marmaraereğlisi'nde başlatılan modern kanalizasyon altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay önce temeli atılan proje kapsamında Yeniçiftlik Mahallesi'nde planlanan 11 bin metrelik hattın 5 bin 500 metrelik bölümü tamamlanarak, çalışmalarda yüzde 50 seviyesine ulaşıldı.

Yıllardır altyapı sorunlarıyla gündeme gelen Marmaraereğlisi'nde başlatılan kapsamlı kanalizasyon yatırımı, bölgenin geleceğine yönelik en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Marmaraereğlisi merkezine 12 kilometre, Yeniçiftlik Mahallesi'ne 11 kilometre ve Çorlu'nun Yenice Mahallesi'ne 1 kilometre olmak üzere abone bağlantılarıyla birlikte yaklaşık 30 kilometrelik kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor.

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun ciddi oranda arttığı bölgede hayata geçirilen proje ile birlikte, yıllardır yaşanan fosseptik ve vidanjör kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Çalışmaların Yeniçiftlik etabında kısa sürede yüzde 50 seviyesine ulaşılması ise bölgede memnuniyet yarattı.

"GELECEĞİ PLANLAYAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, altyapı yatırımlarının kentlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Altyapısı olmayan bir kentin geleceği de olmaz. Bu yatırımlar zahmetli ve maliyetli çalışmalar olsa da kentimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Süreç boyunca geçici sıkıntılar yaşanabilir ancak biz günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 3 bin hanenin atık su sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak. Modern altyapı sistemi sayesinde evsel atık sular güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaştırılacak; böylece çevre sağlığı, halk sağlığı ve Marmara Denizi'nin korunmasına önemli katkı sağlanacak.

Altyapı çalışmalarının etap etap tamamlanmasının ardından bölgede üstyapı düzenlemelerine de geçilecek. Kanalizasyon hattı çalışmaları nedeniyle geçici olarak bozulan yollar yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunulacak. Böylece Marmaraereğlisi ve çevresi, uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı sistemine kavuşmuş olacak.

Kaynak: ANKA

