Marmaraereğlisi'nde Kıyı Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Kıyı Temizliği Etkinliği

Marmaraereğlisi\'nde Kıyı Temizliği Etkinliği
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Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliği düzenlendi, atıklar toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Çevre Ajansı'nın "Marine Litter Watch" programı kapsamında Marmaraereğlisi sahilinde düzenlenen etkinlikte, belediye ekipleri ve gönüllüler bir araya gelerek kıyı şeridinde çevreye bırakılan atıkları topladı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, Çeşmeli Limanı'nda topladıkları atıkları türlerine göre ayrıştırarak çöp torbalarına doldurdu.

Çalışmaların ardından plastik, cam ve metal atık dolu 100 çöp torbası, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin, kıyı kirliliğine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Etkinliğe vatandaşlar da katılım sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi'nde Kıyı Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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