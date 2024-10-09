Marmaraereğlisi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara ve personeline yönelik bir etkinlik düzenledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara ve personeline yönelik bir etkinlik düzenledi. Bir hastane iş birliği ile gerçekleştirilen "Meme Kanseri Bilgilendirme'"semineri, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal'ın katılımıyla yapıldı. Sunal, seminerde meme kanseri hakkında bilinmeyenleri ve alınması gereken tedbirleri anlatarak, özellikle kadınların bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kanserin önemine, risk faktörlerine, genetik yatkınlığa ve hormonal etkilerine değinen Sunal, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yaptı. Kadınlara, her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarının önemini belirten Sunal, "Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra dünyada en sık görülen kanser türüdür. Erken dönemde ağrı yapmaz ve belirgin bir semptom göstermez. Ancak ilerledikçe memede kitle, şişlik, meme başı akıntısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Kadınların büyük ilgi gösterdiği seminerde, meme kanserinde erken teşhisin önemi bir kez daha vurgulanırken, katılımcılara farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerle halk sağlığını koruma ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.