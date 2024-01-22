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Marmaraereğlisi ve Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu, Hayrabolu'da Ev Yangını - Son Dakika
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Marmaraereğlisi ve Muratlı'da Uyuşturucu Operasyonu, Hayrabolu'da Ev Yangını

Marmaraereğlisi ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı şekilde Muratlı ilçesinde de bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilerek sürücü gözaltına alındı. Hayrabolu ilçesinde ise bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, ancak evde hasar meydana geldi.

Marmaraereğlisi ve Muratlı\'da Uyuşturucu Operasyonu, Hayrabolu\'da Ev Yangını
22.01.2024 - 13:53,
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Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan A.B. ve M.Ç'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Muratlı'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 36 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobil sürücüsü A.G. gözaltına alındı.

Hayrabolu'da ev yangını

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Emiryakup Mahallesi'nde A.T'ye ait tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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