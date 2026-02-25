Marmaray'a Ramazan için Ek Seferler

(ANKARA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince özellikle iftar saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkate alınarak ek seferlerin devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Ek sefer saatleri ise şöyle:
17.42 Maltepe - Halkalı
18.10 Söğütlüçeşme - Halkalı
17.42 Halkalı - Pendik
18.05 Yenikapı - Pendik
Ek seferlerin Ramazan ayı boyunca uygulanacağı bildirildi.
