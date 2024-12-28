Marmaray\'da Raylara Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti

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MARMARAY, Ayrılıkçesmesi istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Olay, saat 15.30 sıralarından Marmaray Ayrılıkçesmesi istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.