Marmaray\'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çıkan arbedede D.E'nin burnu kırıldı, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.'yi darbeden E.D. (50) ile olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.D. tutuklandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM, ÇOCUKLARI FARK ETMEDİM"

2 çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'na yumruk atarak burnunu kıran E.D., Anadolu Adliyesi'ne getirildiği sırada basın mensupları tarafından uzatılan mikrofonlara "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim" dedi.