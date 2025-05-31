Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

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Marmaray\'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
31.05.2025 14:41
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Marmaray\'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
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Maltepe Marmaray'daki yer tartışmasında 46 yaşındaki yolcuyu iki çocuğunun gözü önünde yumruklayarak burnunu kıran şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Mavi gömlekli olarak görüntülere yansıyan diğer şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çıkan arbedede D.E'nin burnu kırıldı, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.'yi darbeden E.D. (50) ile olaya sonradan dahil olan İ.A. (22) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.D. tutuklandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.'yi darbetti. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

DARBEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevke edildi. E.D. tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM, ÇOCUKLARI FARK ETMEDİM"

2 çocuğunun gözü önünde Deniz Eroğlu'na yumruk atarak burnunu kıran E.D., Anadolu Adliyesi'ne getirildiği sırada basın mensupları tarafından uzatılan mikrofonlara "Çok pişmanım, çocukları fark etmedim" dedi.

Marmaray, Maltepe, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • efe:
    darp ettiği için değil de o iki çocuk bir babada onarılmaz bir yara bıraktığı için en ağır cezayı almalı 496 5 Yanıtla
    Turgay uysal:
    en az 50 yıl almalı çürüsün içerde 2 0
  • Kızgın:
    Çok iyi olmuş gitse şimdi İçeride biraz düşünsün 289 4 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Sedat Reis retweet etmiş görüşeceğiz diye Adamsın Reis adam vallahi 249 10 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    sabaha kadar dikiş nakış yapın ona 248 4 Yanıtla
  • Kuzey2020*:
    adam olmayı öğretirler iceride 216 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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