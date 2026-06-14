Marmaray'da Yumruklu Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaray'da Yumruklu Kavga

Marmaray\'da Yumruklu Kavga
14.06.2026 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te Marmaray'da iki yolcu arasında çıkan kavgaya temizlik görevlisi de karıştı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PENDİK, Marmaray'da iki yolcu arasında yumruklu kavga çıktı. Saldırganlardan biri, daha sonra araya giren güvenlik görevlisine yumruk attı. Orada bulunan ve yumruk yiyen temizlik görevlisi ise tokatla karşılık verdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'da yaşandı. İki yolcu arasında vagonun içerisinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yolcular birbirlerine yumruk atarak saldırırken, bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklardan kurtulmaya çalışan yolcu, "Çakıyı getir" diye bağırdı. Bu sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan yolcu vagonda kalırken, diğer yolcu ve arkadaşı dışarı çıkarıldı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ATILAN YUMRUĞA TOKATLA KARŞILIK VERDİ

Vagondan indirilen saldırganın yanında bulunan arkadaşı, güvenlik görevlisine yumruk attı. Bunun üzerine 2 yolcu ile güvenlik görevlileri arasında yumruklu kavga çıktı. Bu sırada orada bulunan ve saldırgandan yumruk yiyen temizlik görevlisi ise yere düşen kişiye, tepki gösterdi. "Bana niye vuruyorsun? Ben temizlik yapıyorum" diyen temizlik görevlisi, bu kişiye tokat attı. Görevlilere saldıran 2 kişi, güçlükle kontrol altına alınarak polis ekiplerine teslim edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Marmaray, Şiddet, Ulaşım, Güncel, Pendik, Kavga, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray'da Yumruklu Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

00:11
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
23:50
Fatih Terim YouTube kanalı açtı İlk sözleri merak konusu oldu
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
17:13
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 01:14:18. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaray'da Yumruklu Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.