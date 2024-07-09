Marmaris açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı

Marmaris açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayın ardından 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

09.07.2024 14:31
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Marmaris açıklarında, 7 Temmuz'da saat 09.30'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 23 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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