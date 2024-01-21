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Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
21.01.2024 - 17:49,
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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