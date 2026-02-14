Marmaris Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi Başladı - Son Dakika
Marmaris Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi Başladı

14.02.2026 13:43
Marmaris Atatürk Barajı'nın doluluk oranı yüzde 110'a ulaşarak kontrollü su tahliyesi başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışların artmasıyla yüzde 110 doluluğa ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kocalan Deresi üzerindeki doluluk kapasitesini aşan barajda incelemede bulundu.

Baraj alanında yetkililerden bilgi alan Kaya, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajın, son günlerdeki yoğun yağışlar sonrasında doluluğa ulaştığını söyledi.

Doluluk oranının yüzde 100 seviyesini aşarak yüzde 110'a ulaştığını belirten Kaya, "Yüzde 100 dolulukta 30 milyon metreküp su hacmine sahip olan barajda, taşkın önleme hacminin de dolmasıyla birlikte toplam su miktarının 36 milyon metreküpe ulaştığını öğrendik." dedi.

Kaya, yetkililer tarafından barajdan kontrollü şekilde dip savak aracılığıyla su tahliyesi yapıldığı kaydetti.

Olası risklere karşı gerekli tedbirler alındığını vurgulayan Kaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kontrollü su verilmesi nedeniyle Çamlı Mahallesi'nde jandarma ve muhtarlık vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

