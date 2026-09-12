Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacak - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacak

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP\'den istifa edip YENİ Parti\'ye katılacak
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Ünlü'nün katılımı için 12 Eylül Cumartesi günü YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlenecek.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Ünlü'nün partiye katılımı dolayısıyla yarın YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlenecek.

Muğla'da CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklenecek.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de YENİ Parti'ye katılacak.

YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ünlü'nün partiye katılımı dolayısıyla 12 Eylül Cumartesi günü YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacak - Son Dakika
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