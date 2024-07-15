Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti. Belediye Başkanı Ünlü, görev süreci ve projeler hakkında bilgi verdi.

15.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti. CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'in de katıldığı ziyarette, CHP'li meclis üyeleri de hazır bulundu.

3 aylık görev süreci ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'e bilgi veren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye olarak ekonomik sıkıntıları çözmek için girişimlerde bulunuyoruz. Turizm sezonunun yoğunluğunu yaşarken bir yandan rutin belediye çalışmalarını yapıyor, bir yandan da projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek halkımızın talepleri doğrultusunda ve kentin yararına adımlar atıyoruz" dedi.

Başkan Ünlü'nün yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek ise "Örgütten gelen bir arkadaşımızın belediye başkanı olması beni son derece mutlu ediyor. Bu ilk ziyaretimiz ama bundan sonraki süreçte de bir araya geleceğiz. Dikkat çeken projelere imza atacağına inandığımız genç başkanımız Acar Ünlü'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement