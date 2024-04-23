Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fırtına sonrası zarar gören alanları inceledi

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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören Burunucu Macera Parkı, Araç Parkı ile Turunç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Ünlü, "Tamir çalışmalarına başladığımız yerleri eskisinden daha sağlam biçimde hizmete sunacağız" dedi.

Marmaris'te geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan fırtına ve hortum nedeniyle Burunucu Macera Parkı, Marmaris Belediyesi Araç Parkı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasında zarar meydana gelmişti. Hafta sonu Belediye Başkanları Toplantısı dolayısıyla Ankara'da olan Başkan Ünlü, ilçeye döner dönmez zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediye birim müdürleriyle Burunucu Macera Parkı ve Belediye Araç Parkı'na giden Başkan Ünlü, hasar oranı ve yapılan tamir çalışmalarıyla ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. "Ekiplerimiz iş başında" diyen Başkan Ünlü, "Hasar tespitinin ardından hemen tamir çalışmalarına başladığımız yerleri eskisinden daha sağlam biçimde hizmete sunacağız" diye konuştu.

Ünlü, fırtınadan etkilenen Turunç Mahallesi'ni de ziyaret etti. Fırtına nedeniyle maddi hasar meydana gelen yerlerde ekibiyle incelemelerde bulunan ve etkilenen esnafla görüşen Ünlü, sezon öncesi yapılması gereken son çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, Marmaris'i sezona en hazır hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini iletti.