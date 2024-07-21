Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

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Harekatta görev alan gazilerle sohbet edip, anılarını dinleyen Başkan Ünlü, "Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, uzun ömürler diliyorum" dedi. Başkan Ünlü, "Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Hepsine minnet doluyuz" diye konuştu.

Başkan Ünlü'nün ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren gaziler ise "Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Bugün de Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımızı anlattık. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.