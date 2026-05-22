Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Personel ile Bayramlaştı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye personeliyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Program kapsamında Başkan Ünlü, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte hem Makine Araç Parkı'nda hem de ana hizmet binasında görev yapan çalışanlarla buluştu. Programın ilk durağı Makine Araç Parkı oldu. Burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım müdürlüklerinin saha personeliyle bir araya gelen Başkan Ünlü, bayram süresince görev yapacak çalışanlara kolaylıklar diledi. Ana hizmet binasında görev yapan personel için ise başkanlık makamında bayramlaşma gerçekleştirildi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ"

Çalışanlara teşekkür eden Başkan Ünlü, "Marmaris'imiz için büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. İlçe sakinlerimizin ve bayramda ilçemizi ziyaret edecek misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacağız. Hepinize kolaylıklar diliyor, ailenizle birlikte nice güzel bayramlar temenni ediyorum" diye konuştu.