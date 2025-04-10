Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Amacımız En İyi Hizmeti Vermek

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi ve merak edilen sorulara yanıt verdi. Ünlü, "Bizim amacımız kimseye koltuk vermek, makam sağlamak değil. Bizim amacımız Marmaris'e ve Marmaris Belediyesi'ne en iyi hizmeti vermektir. Biz milletimizin bize verdiği desteğin farkındayız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, gündemi değerlendirmek ve yapılan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ilçede görev yapan ajans temsilcileri, yazılı ve görsel medyada çalışan yerel basın mensupları katıldı.

Sohbet ortamında geçen kahvaltılı basın toplantısında yaptığı konuşmada Başkan Ünlü, ilçenin geleceğine ilişkin önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Turizmde üst lig hedefimiz varsa bu şehrin öncelikle vitrini düzeltilmeli. Gelişigüzel değil estetik, düzenli ve özenli olmalı. Marmaris'in adı görünümünden belli olmalı" dedi.

Her konuda toplumsal bilincin oluşması gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Temizlikte de kentleşmede de yapılaşmada da bunu ortaya koymak zorundayız. Yoksa kurumlar ne yaparsa yapsın uzun ömürlü olmaz. Biz de toplumsal bilinç ve fayda adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Günümüz ticari anlayışla uygun olacak"

Çarşı içindeki sokaklarda yürütülen çalışmalara değinen Başkan Ünlü, şöyle devam etti:

"Çarşı Marmaris'in en önemli noktalarından biri. Bizim için önemli olan şey de Çarşı'nın düzgün, tertipli, düzenli olması. Bunun içinde postane sokağına bir düzenleme yaptık. Altyapısını yeniledik, üstünü de yapıyoruz. Vatandaşlarımız binaların tadilatını yapıyor, yapmayanları da biz yapıyoruz, renklendiriyoruz. Burada ilginç olan şey ilk başta buranın üstünün açılmasını istemeyen esnaf güzelleştiğini gördükçe yeni fikirler geliştiriyorlar. Bize bunları sunuyorlar. Esnaf kendisi yeniliğe ayak uydurmak için büyük bir heves içinde. Burası çok güzel ve farklı olacak. Günümüz ticari anlayışla uygun olacak."

"Bizim amacımız Marmaris'e en iyi hizmeti vermektir"

Başkan yardımcısı ve müdür atamalarıyla ilgili bilgi de veren Başkan Ünlü, "Bir yıl gözlemlerde bulunduk. Nerede eksiğiz, nerede fazlamız var bunlara baktık, ihtiyaçları tespit ettik. Bir analiz sürecimiz oluştu ve buna göre hareket ettik. Şimdi de bu analizlere göre adımlar atıyoruz. Yardımcı dediğimiz kişi gerçekten yardımcı olmalı. Bizim amacımız kimseye koltuk vermek, makam sağlamak değil. Bizim amacımız Marmaris'e ve Marmaris Belediyesi'ne en iyi hizmeti vermektir" ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcılığına Özgür Han'ın ardından geçmiş dönemlerde Marmaris Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nı yürüten Sedat Kirt'in önümüzdeki haftadan itibaren başkan yardımcısı olarak görev yapacağını söyleyen Ünlü, eski Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü'nün de belediyeye geri döneceğini açıkladı.

"1 sene sonra Marmaris Belediyesi çok daha güçlü hale gelecektir"

Gündüz bakımevi, huzurevi, İçmeler pazaryeri, taziye ve aşevi, kültürevi projelerinin gündemde olduğunu dile getiren Başkan Acar Ünlü, "Bunların hepsini yapabilmek için ekonominin güçlü olması lazım. Biz önce kaleyi sağlamlaştırmaya baktık. Hem insan hem de mali olarak kendimizi toparlamamız gerekiyordu. Önümüzde 1 yılımız daha var. 1 sene sonra Marmaris Belediyesi çok daha güçlü hale gelecektir. Marmaris halkının istediği, özlediği hizmetleri vereceğiz. Biz milletimizin bize verdiği desteğin farkındayız. Bunu en iyi şekilde temsil edip, bizden sonrakilerin bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak şekilde teslim edeceğiz" diyerek, sözlerini noktaladı.