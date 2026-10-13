Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, İngiltere\'nin Ankara Büyükelçisi\'ni ağırladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Büyükelçi Anderson, ziyarette Ünlü ile bir araya geldi.

Ziyarette, İngiliz misafirlerin rotasında yer alan Marmaris'te turizm sezonunu 12 aya yayma hedefleri, kültür, spor ve sürdürülebilir turizm alanındaki projeler ele alındı.

Açıklamada ayrıca, misafirlerin güvenli ve kaliteli bir tatil deneyimi yaşaması amacıyla kurumlar arası işbirliğinin güçlendirileceği ve iki ülke arasındaki köklü dostluk bağlarının yeni adımlarla büyütülmeye devam edeceği vurgulandı.

Ziyarette, Büyükelçinin özel kalemi Olivia Whitaker, Türkiye Konsolosluklar Bölümü Sorumlusu Claudia Taylor, Muğla Bölge Sorumluları Alper Akçeşme ve Birsen Yılmaz ile İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da yer aldı.