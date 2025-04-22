Marmaris Belediye Başkanı Ünlüce, Koltuğunu İlkokul Öğrencilerine Emanet Etti

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencileri Salih Efe Karabağ, Beren Bozat, Özge Mira Çakır ve Alp Çınar Yılmaz'a emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı kutlamaları kapsamında bayramla özdeşleşen makam sahiplerinin koltuklarını miniklere devretmesi geleneği bu sene de devam etti.

Başkan Ünlü de koltuğunu sembolik olarak Şehit Nedip Cengiz Eker İlköğretim Okulu'ndan Salih Efe Karabağ, Beren Bozat ile Bahçeşehir Koleji'nden Özge Mira Çakır ve Alp Çınar Yılmaz'a emanet etti. Öğretmenleri eşliğinde Başkan Ünlü'yü ziyaret eden minik çocuklar sırayla belediye başkanı sıfatıyla koltuğa oturarak talimatlarını dile getirdi.

İlgili müdürleri ve sorumlulara çağırarak çocukların talimatlarını not aldıran Ünlü, "Kıymetli başkanlarımız düşünceleri, önerileri ve zarafetleriyle bizlere büyük bir umut ve ilham verdiler. Kentimize dair verdikleri talimatlar ve paylaştıkları fikirlerle bu özel günü daha da anlamlı kılan kıymetli başkanlarımızın dediklerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle geleceğimizi inşa edecek yegane varlığımız olan çocuklarımıza sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.