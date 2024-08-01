Marmaris Belediye Başkanı ve MUSKİ Genel Müdürü ilçede incelemelerde bulundu

Güncel

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, ilçede sorunlu noktalarda incelemelerde bulundu. Marmaris Belediyesi ve MUSKİ'nin teknik ekibinin de katıldığı ziyarette Uzunyalı, Yalancıboğaz, dereler, kanallarda yaşanan sorunlara çözüm yolları konusunda değerlendirmeler yapıldı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün davetiyle bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi. Başkan Ünlü ve Genel Müdür Şengül; MUSKİ'nin sorumluluk alanında kalan yerlerde incelemelerde bulundu. Marmaris Belediyesi ve MUSKİ'nin teknik ekibinin de katıldığı ziyarette Uzunyalı, Yalancıboğaz, dereler, kanallarda inceleme yapan ekipler çözüm yolları konusunda değerlendirmeler yaptı.

Ziyaret için MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e teşekkür eden Başkan Ünlü, şunları söyledi:

"Sayın Genel Müdürü'müz ile birlikte MUSKİ'nin sorumluluk alanında kalan sorunlu noktalarda incelemelerde bulunduk. Kendi ekibimizle daha önce yaptığımız denetimlerde tespit ettiğimiz aksaklıkları, son haftalarda çok fazla şikayet aldığımız koku problemi başta olmak üzere kangren haline gelmiş sorunları anlattık ve çözüm için yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerimizi aktardık. Önümüzdeki süreçte yapılacak projelerle ilgili de bilgi alışverişinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın büyük destekleri ile ilçemize birçok hizmeti birlikte getireceğiz. Bugün de çalışmaların en kısa sürede başlamasıyla ilgili söz aldığımız Genel Müdürü'müz Şengül'e ve ekibine gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Ünlü, MUSKİ ekibini yolcu ettikten sonra Marmaris Belediye Temizlik, Fen ve Destek Hizmetleri Müdürleri'yle birlikte ilçe turizminin kalbinin attığı Kale çevresi, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı'nda incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünlü, sezon biter bitmez çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Bu bölgeleri Marmaris'e yakışır hale getirmek için kolları sıvayacak, 2025 sezonuna daha keyifli bir biçimde gireceğiz" dedi.