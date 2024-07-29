Marmaris Belediyesi 4 Ayda 2 Yeni Park Yaptı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 4 Ayda 2 Yeni Park Yaptı

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4 ayda 2 yeni park yaparken, birçok parkı da yeniledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'Yeşil Marmaris'i daha da yeşil yapacağız' dedi.

29.07.2024 17:38  Güncelleme: 17:52
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4 ayda 2 yeni park yaparken, birçok parkı da yeniledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Yeşil Marmaris'i daha da yeşil yapacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye yeni parklar kazandırmak ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün göreve gelmesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran müdürlük, 4 aylık sürede iki yeni park yaparken birçok parkı da yeniledi.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde bin 508 metrekarelik bir parkın yapımına başlayan müdürlük, Beldibi Mahallesi İnönü Caddesi'nde ise 2 bin 600 metrekarelik alanda yeni çocuk parkı yaptı. Ayrıca Söğüt Piri Reis Parkı, Esen Parkı, Abdi İpekçi Parkı'nın yanı sıra Camiavlu'da Deren Sitesi önünde yer alan parkta ve Cettia Otel'in yanındaki parkta da yenileme çalışması başlatıldı. Yıldırım Parkı, Kamalı Ali Parkı, Turunç Sahil Parkı, Çıkıkçı Kemal Parkı ve Öğretmenevinin yanında bulunan parkın da yenilenmesi için yeni proje çizilerek hazırlıklara başlandı.

Çiftçi Çocuklar Parkı'nda 183 öğrenciye tarımsal eğitim, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'ndaysa bin 600 öğrenciye bilimsel eğitim veren müdürlük ekipleri ayrıca seralarda mevsimlik çiçek, bitki ve çalı üretimine de devam etti. Parklarda ve yeşil alanlarda budama, bakım ve dikim faaliyetlerini sürdüren ekipler, yol kenarları ve orta refüjlerin de bakımını ihmal etmedi.

İlçeyi daha yeşil ve estetik kılmak için birçok proje hazırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Tüm mahallelerimizde projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Yeşil Marmaris'i daha da yeşil yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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