Marmaris Belediyesi 4 Ayda 32 Bin Ton Evsel Atık Topladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 4 Ayda 32 Bin Ton Evsel Atık Topladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında çalışmalarına devam ederek 4 ayda 32 bin ton evsel atık topladı. Ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra dere temizlikleri ve işletme denetimleri de gerçekleştiriyor.

25.07.2024 16:07
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddelerden plajlara, ormanlık alanlardan derelere kadar ilçenin birçok noktasında çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 4 ayda 32 bin ton evsel atık toplandı.

Marmaris Belediyesi ekipleri, 1 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 32 bin ton evsel katı atık topladı. Bin 800 ton ambalaj, 32 ton da tekstil atığı toplayan ekipler, 7/24 esasına göre çalışmayı sürdürüyor.

Rutin çalışmalar sürüyor

Rutin olarak bulvar, cadde, sokak, meydan, sahil yürüyüş yolları, bisiklet yolları, pazar yerleri, parklarda temizlik yapan ekipler; süs havuzları, konteyner ve sepet altları gibi birçok yerin yıkaması ile bahçe/moloz atıklarının toplanması düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca milli parklar, orman alanları, karayolu kenarları gibi sorumluluk alanı olmayan bölgelerde de büyük bir gayretle çalışmaya devam ediliyor.

MUSKİ ile ortak çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de ortak çalışmalar yapan ekipler, geçen süreçte ilçede sorun teşkil eden 3 derede dalgakıran vazifesi görmesi için dere ağzına beton bariyerlerin yerleştirdi. Yine MUSKİ ile koordineli olarak dere içlerinde bulunan hem evsel ve ambalaj atığı niteliğindeki atıkların hem de rüsubat özelliği taşıyan atıkların temizlikleri yapıldı. Venedik Deresi, Koca Dere, Yetim Deresi, Ketenci Deresi, Durmazlar Deresi, Eski Cezaevi Deresi, Kara Dere, Değirmen Dere dereleri başta olmak üzere uzantılarından yüzlerce poşet atık ve 30 kamyon kadar rüsubat özelliği taşıyan atık toplayan ekipler dere temizliklerine özel önem gösteriyor.

İşletmeler denetleniyor

Restoran, kafe, otel ve benzeri işletmeleri de denetleyen Müdürlük; atık alanı olmayanların oluşturması, atık alanı yetersiz olanlara düzenleme yapmaları konusunda tebligat yaparken yine atıkların belirli saatlerde çıkarılması ile ilgili de bilgilendirmede bulunuyor.

"Temiz Marmaris" hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Ünlü, "Aradan geçen 4 aylık sürede bunu büyük oranda başardık. Marmaris bizim, Marmaris temiz kalsın istiyoruz. Yaz aylarında nüfusu yoğunlaşan Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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