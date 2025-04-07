Marmaris Belediyesi, Bahar Hazırlıkları İçin Yeşil Alanları Genişletiyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sürdürdüğü çalışmalarla ilçeyi bahara hazırlıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların artırılması yönünde planlıyoruz. Vatandaşlarımıza açık alanlarda daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunuyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar hazırlıklarına devam ediyor. İlçeye yeni parklar kazandırmak ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da bahar hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkez mahallelerden kırsal mahallelere kadar her noktada çalışan ekipler parklarda budama ve mevsimlik çiçek dikimine devam ediyor. Ayrıca yeşil alanlar ve refüjlerde ağaç budama, çim biçme ve yabani ot temizleme gibi işleri yapıyor. Parkları elden geçiren ekipler bozulan oyuncakları ve spor aletlerini de tamir ediyor. Kırılanları da yenisiyle değiştiriyor.

İşlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ekiplerimiz ilçemizin yeşil alanlarının bakımlarını rutin olarak sürdürüyor. Bir yandan da bahara hazırlıyorlar. Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların arttırılması yönünde planlıyoruz. Vatandaşlarımıza açık alanlarda daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunuyoruz" diye konuştu.