Marmaris Belediyesi, Bozburun Mahallesi'nde Spor Sahalarının Yapımına Başladı

22.04.2026 17:36  Güncelleme: 18:34
(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin spora erişimini artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında Bozburun'da halı saha, voleybol sahası ve streetball sahasının yapımına başladı. Modern standartlarda tasarlanan sahalar, özellikle çocukların ve gençlerin spor yapabileceği güvenli alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Marmaris Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin spor olanaklarına erişimini artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında Bozburun Mahallesi'nde spor sahalarının yapımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bozburun'a bir adet halı saha, bir adet voleybol sahası ve bir adet streetball sahası kazandırılacak.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına da katkı sunması amaçlanan proje ile gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, enerjilerini doğru şekilde yönlendirebileceği yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin her noktasında çocuklar ve gençler için yeni fırsatlar yaratmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sahalar yalnızca spor yapılacak alanlar değil, aynı zamanda gençlerimizin bir araya gelip sosyalleşeceği önemli buluşma noktaları olacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

Bozburun'un ardından Bayır, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de açık spor sahaları yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:03:58. #7.12#
