Marmaris Belediyesi, Bozburun Mahallesi'nde Spor Sahalarının Yapımına Başladı

Marmaris Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin spor olanaklarına erişimini artırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında Bozburun Mahallesi'nde spor sahalarının yapımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bozburun'a bir adet halı saha, bir adet voleybol sahası ve bir adet streetball sahası kazandırılacak.

Mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına da katkı sunması amaçlanan proje ile gençlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, enerjilerini doğru şekilde yönlendirebileceği yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin her noktasında çocuklar ve gençler için yeni fırsatlar yaratmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sahalar yalnızca spor yapılacak alanlar değil, aynı zamanda gençlerimizin bir araya gelip sosyalleşeceği önemli buluşma noktaları olacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

Bozburun'un ardından Bayır, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de açık spor sahaları yapılacağı belirtildi.