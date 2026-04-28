Marmaris Belediyesi Ekipleri, İlçeyi Yaz Sezonuna Hazırlıyor

28.04.2026 17:03  Güncelleme: 17:50
(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle yürütülen çalışmalar kapsamında tüm cadde ve sokakları temizleyerek ilçeyi yaz sezonuna hazırlıyor.

Marmaris'te ilk olarak Turunç Mahallesi'nde başlayan ve ardından İçmeler'de devam eden temizlik çalışmaları, bugün de Armutalan Mahallesi'nde sürdürüldü. Çalışma kapsamında ekipler yol kenarlarında büyüyen otların kesimini ve genel temizlik işlemlerini gerçekleştirdi. Bu çalışmaların ilçe genelindeki tüm mahallelerde gerçekleştirileceğini belirten Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, yaz sezonu ve yaklaşan bayram öncesinde genel çevre temizliği çalışmalarının hız kazanacağını söyledi.

Ekiplerin Marmaris'i sezona temiz ve düzenli bir şekilde hazırlamak için yoğun mesai harcadığını dile getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü de bahçe atıkları, mobilya ve diğer büyük hacimli atıkların belediyeye bilgi verilerek ekipler tarafından yerinden alınmasının önemine dikkati çekerek, daha temiz bir Marmaris için tüm vatandaşlardan duyarlılık ve iş birliği beklediklerini aktardı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
