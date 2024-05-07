Marmaris Belediyesi, Elektrikli Skuterler İçin Yeni Yazılım Talep Ediyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Elektrikli Skuterler İçin Yeni Yazılım Talep Ediyor

Marmaris Belediyesi, elektrikli skuterlerin trafiği aksatmaması için skuter firmalarından yeni bir yazılım geliştirmelerini istedi. Başkan Ünlü, bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle skuterlerin yarattığı sorunların ortadan kalkacağını belirtti.

07.05.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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(MUĞLA) - Son dönemlerde kullanımı oldukça yaygın hale gelen elektrikli skuterlerin hareket veya park halindeyken trafiği aksatmaması için yeni bir uygulamanın hazırlığını yapan Marmaris Belediyesi, bu doğrultuda skuter firmalarıyla görüşerek yazılım geliştirmelerini istedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, elektrikli skuterlerle ilgili denetimlerin arttığını belirtirken, firmaların da hem trafik hem de parklanma konusunda yeni teknolojik düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Çözüm için düşündükleri uygulamanın hayata geçirilmesiyle skuterlerin yarattığı sorunların ortadan kalkacağını belirten Başkan Ünlü, konuyla ilgili şunları belirtti:

"Skuterler şu anda esnek kurallarla idare edilen bir sistem. Biz bu araçların yaya trafiği olan yerlerde kullanılmamasıyla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Mesela aynı şekilde yat limanına motorların girmesiyle ilgili de kısıtlamalara başladık. Saat 11.00'a kadar iş yerlerine ürün götürülmesiyle ilgili orada belli bir trafik var. Ama o saatten sonra konuyla ilgili denetimler yapıyoruz. Skuter firmalarıyla görüşmelerimiz oldu. Kullanımı kadar kullanım sonrası da çok düzensiz bu konunun. Çok keyfi yerlere bırakılıp bazen yaya trafiğini, bazen araç trafiğini aksattığını görüyoruz."

YENİ YAZILIM TALEBİ

Firmalardan yeni bir yazılım hazırlamalarını istediklerini açıklayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Biz kendilerinden yazılım geliştirmelerini istedik. Bu sisteme göre bu araçlar bizim belirlediğimiz park alanlarına park edebilecekler, bizim belirleyeceğimiz güzergahlarda çalışacaklar. Mesela Yat Limanı'na girdiğinde otomatikman hızını kesecek ve kendini kapatacak, orada çalışmayacak. veya park alanı olarak belirlenen bölgeler dışına bırakıldığında, açmak için kullandığı ödeme sistemi kapanmayacak ve yazmaya devam edecek. Yani bir cezai işlem gibi olacak. Bu tarz bir yazılımı geliştiriyorlar şu anda bize dönüş yapacaklar. Bu sistemi oluşturduğumuz noktada daha düzenli bir skuter trafiği olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi, Elektrikli Skuterler İçin Yeni Yazılım Talep Ediyor - Son Dakika

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