(MUĞLA)- Marmaris'te turizm sezonunun ardından plajlar temizlendi. Marmaris Belediyesi ekipleri, Halk Plajı ve Uzunyalı sahilinde biriken atıkları ve çöpleri toplayarak kıyı şeridini daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Marmaris Belediyesi, turizm sezonunun sona ermesinin ardından Halk Plajı ve Uzunyalı sahilinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıklarla sahile bırakılan çöpleri topladı.

Kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte sahil şeridinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halk Plajı ve Uzunyalı'da yürütülen çalışmalar kapsamında rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen atıkları, denizden gelen doğal birikintileri ve vatandaşların sahile bıraktığı çöpleri topladı. Çalışmalarla sahil şeridi daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.