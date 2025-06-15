Marmaris Belediyesi, Kent Markalaşması Projesi için Çalıştay Düzenledi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi personeli, "Marmaris Değerleniyor: Kent Markalaşması" projesi kapsamında düzenlenen ikinci çalıştaya katkı sundu.

Marmaris Belediyesi'nin kentin kimliğini güçlendirmek, gelecek vizyonunu belirlemek ve ortak akılla yönetim anlayışını pekiştirmek amacıyla yaşama geçirdiği "Marmaris Değerleniyor: Kent Markalaşması" projesi kapsamında düzenlenen çalıştayların ikincisi, belediye personeliyle gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal yönetimindeki çalıştayda farklı birimlerden çalışanlar bir araya gelerek, Marmaris'e ve Marmaris Belediyesi'ne ilişkin fikirlerini, önerilerini, hayallerini ve projelerini dile getirdi.

Toplantıda kurumsal gelişim, hizmet kalitesinin artırılması, vatandaşla daha güçlü iletişim, ilçenin tanıtılması gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken; fikirler ve projeler de yer aldı. Katılımcılar edindikleri deneyimleri ve gözlemleri paylaşarak hem Marmaris halkının ihtiyaçlarına hem de kurumun daha etkin çalışmasına katkı sunabilecek öneriler geliştirdi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü de çalıştaya katılarak personelin fikirlerini dikkatle dinledi. Katılımcılara teşekkür eden Ünlü, "Bu kente değer katan, her gün özveriyle çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımın görüşleri bizim için çok kıymetli. Emin olun ki bu fikirleri değerlendireceğiz ve belki de bazılarını proje olarak hayata geçireceğiz. Kurumsal kimliğimizi de oturturken sizlerin deneyimlerinden de faydalanacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki Marmaris'i sadece yöneticiler değil, bu şehre emek veren herkes birlikte geleceğe taşıyacak. 'Marka Marmaris' vizyonunu hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.