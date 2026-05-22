Marmaris Belediyesi'nden Bayram Öncesi Yoğun Mesai

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, bayram öncesi vatandaşların ve kente gelecek ziyaretçilerin daha güvenli ve düzenli bir ortamda bayram geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris Belediyesi ekipleri, yol güvenliğini artırmak amacıyla Bölge Trafik Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ile iş birliği içinde sahada aktif görev yapıyor. Sürücülerin görüş açısını kapatan ağaç dalı, yabani ot ve peyzaj unsurlarını temizleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kör noktaları ortadan kaldırarak güvenli bir ulaşım deneyimi sağlıyor.

Öte yandan, ekipler kent estetiği ve çevre düzeni için de çalışmalarını sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar, kavşaklar ve refüjlerde temizlik, bakım ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilirken; belediyeye ait seralarda üretilen çiçeklerle kentin farklı noktaları renklendiriliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan camilerde de bayram öncesi düzenleme çalışmaları yürütülüyor.