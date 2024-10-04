Marmaris Belediyesi'nden Temizlik İçin 28 Yeni Araç - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Temizlik İçin 28 Yeni Araç

Marmaris Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü için 28 yeni aracı hizmete sundu. Başkan Acar Ünlü, 'Daha temiz bir Marmaris' hedefiyle temizlik hizmetlerinin güçlendirileceğini açıkladı.

04.10.2024 13:36
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılacak 28 yeni araç hizmete alındı. Başkan Acar Ünlü, "Temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz" dedi.

"Daha temiz bir Marmaris" hedefiyle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosu, 28 yeni araçla güçlendirildi. Temizlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla kiralama yoluyla araç filosuna eklenen araçlar, Makine Araç Parkı'nda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı törenle teslim alındı.

Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ile araçları inceleyen Başkan Ünlü, yetkililerden araçların özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli çöp taksi, yol süpürge aracı, mobil yıkama aracı, çalı moloz aracı, pikap, konteyner toplama ve yıkama aracı gibi çeşitli görevlerde kullanılacak 28 araç, Marmaris'in 30 mahallesinde etkin bir hizmet için yollarda olacak.

Temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ünlü, ihtiyaçlar doğrultusunda belediyeye yeni araçlar kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz. Bu noktada hizmetlerin aksamaması için eskiyen araçların yenilerini hizmete aldık. 28 yeni araçla tüm mahallelerimizde daha etkin hizmet vereceğiz. Marmaris'imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden Temizlik İçin 28 Yeni Araç - Son Dakika

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