Marmaris Belediyesi'nden Turunç Sahil Yürüyüş Yolunda Onarım Çalışması

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli dalga hareketleri nedeniyle Turunç sahil yürüyüş yolunda oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Marmaris'te geçen haftalarda yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar, Turunç sahil yürüyüş yolunda hasara neden oldu. Marmaris Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün alanda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından verdiği talimat doğrultusunda harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda; özellikle kıyı hattındaki istinat duvarı ve yürüyüş yolu kaplama alanında oluşan çökmelere yönelik onarım süreci başlatıldı.

Güvenlik amacıyla geçici olarak yaya kullanımına kapatılan bölümlerde gerekli müdahaleler sürdürülürken, ekipler hem yapısal güvenliği sağlamak hem de benzer olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için güçlendirme çalışmasına başladı.

Belediye yetkilileri, devam eden çalışmaların hava şartları ve ilçedeki diğer acil faaliyetler de dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Onarımın ardından sahil yürüyüş yolunun yeniden güvenli ve konforlu şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.